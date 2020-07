Auch in der Chef-Etage der Bayern wird man die CAS-Entscheidung deshalb mit großer Bestürzung aufgenommen haben. Schließlich hätten die Münchner vom Financial Fair Play und seiner strikten Umsetzung mit am meisten profitiert. Im Konzert der Großen wäre damit nämlich so etwas wie Waffengleichheit entstanden. So aber stehen die Bayern langfristig gesehen auf verlorenem Posten. Denn auch ihr prall gefülltes Festgeldkonto wird auf Dauer nicht mit den immer weiter sprudelnden Öl-Milliarden mithalten können.