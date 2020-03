"Was sollen wir denn machen? Wir haben keinen Balkon!" Das hat ein junges Paar am Samstag im Hirschgarten gesagt, wo es sich inmitten einer leeren Wiese mit seinem Baby auf eine Decke gesetzt hatte. Bis die Polizei sie vertrieb. Nebenan mussten ältere Münchner ihr Bier im Stehen trinken. Weil Sitzen verboten sei. In der Stadt wurde einem Senior erklärt, er müsste 150 Euro zahlen, wenn er zu lange auf einer Bank säße.