München - Wo Baugrund rar und teuer ist, scheint Aufstockung zunächst eine einfache und schnelle Lösung zu sein. Dass es aber nicht ganz so einfach geht, wie es sich die CSU-Fraktion in ihrem Antrag vorstellt, nämlich, dass allein durch Aufstockung in München Wohnraum für 100.000 Menschen geschaffen werden kann, war vorhersehbar.