Was sind die Roten und Grünen in München immer stolz gewesen: Seit sie das KVR Ende der 90er Jahre der CSU entrissen haben, tragen sie die Erzählung vor sich her, wie liberal sie die Stadt gemacht hätten, seit nicht mehr die Gauweilers und Uhls über Sicherheit und Ordnung wachen. Nun ja. In diesem Sommer zumindest wird an vielen Ecken offensichtlich, dass sich München mit jungen Menschen, die ihre Freizeit draußen verbringen, immer noch viel schwerer tut als andere Großstädte.