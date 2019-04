Natürlich ist es möglich, dass der IS für die abscheulichen Anschläge in Colombo verantwortlich ist. Sein "Kalifat" in Syrien und dem Irak ist Geschichte. Terror-Experten warnten deshalb bereits seit Wochen, die Extremisten könnten wieder verstärkt mit Grausamkeiten andernorts für Angst und Schrecken sorgen.