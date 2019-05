Bei einer Erkenntnis der Studie schrillen die Alarmglocken: 76 Prozent der funktionalen Analphabeten schafften ihren Abschluss in Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien, ohne dass an ihrem Problem gearbeitet wurde. Über die Ursachen gibt die Studie keine Auskunft, es kann nur spekuliert werden. Eine Annahme wäre, dass Lehrer und Betreuer es zwar merken, wenn sie einen Analphabeten in der Klasse haben, ihnen keine Zeit bleibt, sich auch um diese Fälle zu kümmern.