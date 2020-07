Hinzukommt: In der Alten- und Krankenpflege fehlen Zehntausende helfende Hände. Was spräche dagegen, dass sich junge Menschen – so wie früher – verpflichtend zwischen Wehr- und Zivildienst entscheiden? Mit diesem Modell wäre beiden Bereichen geholfen. Und es müssen ja nicht gleich 24 Monate sein wie anno dazumal. Ein neuer Freiwilligendienst bei der Bundeswehr hingegen ist Quatsch. Vergleichbare Angebote gibt es längst in etlichen Bereichen. Den Pflegenotstand haben sie bislang nicht beendet – und die Misere der Bundeswehr auch nicht.