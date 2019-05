Nicht "Rezo" und seine YouTube-Kollegen sind Schuld daran, dass die Volksparteien zerbröseln. Verantwortlich sind Politiker, die den Jungen nicht zuhören und – wie jetzt AKK – zu Angstbeißern mutieren, wenn diese unüberhörbar werden. "Cool" wie die Union doch nun werden will, ist das nicht. Zudem hat die CDU-Chefin etwas völlig Falsches behauptet. Es gibt keine festgeschriebenen Regeln für Zeitungen vor einer Wahl. Anders als in Großbritannien oder den USA sind Wahlempfehlungen in Deutschland zwar unüblich, verboten sind sie aber nicht. Insofern sind AKKs Aussagen nicht nur uncool, sondern gefährlich populistisch.