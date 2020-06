An eine Branche übrigens, die in den letzten Jahren Milliarden verdient, Millionen an Boni und Dividenden ausgeschüttet hat – und für die der Staat (also der Steuerzahler) zuletzt brav das Kurzarbeitergeld übernommen hat. Nun sollen Krankenschwestern und Busfahrer auch noch für den Neuwagen aufkommen, den sie sich selbst derzeit eher nicht leisten können? Das wäre ein mehr als unanständiger Kniefall vor der Autoindustrie.