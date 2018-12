AZ-Kommentar Ablehnung von Frauentaxis: Wirklichkeitsfremd

Wer Frauentaxis diskriminierend findet, weil Männer nicht davon profitieren, kann auch Geld für neue Bahnen ablehnen, weil Autofahrer ja auch Steuern zahlen. Was für eine absurde Argumentation! Überhaupt klingt das Papier aus dem Kreisverwaltungsreferat wenig durchdacht. Wer Frauen auf dem Wochenendheimweg für bedroht hält, sein Hilfsangebot aber um 2 Uhr nachts enden lassen will, war wohl schon lange nicht mehr feiern. Sehr viele junge Menschen in dieser Stadt sind da gerade erst so richtig in die Nacht gestartet.