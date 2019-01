Einen Tag sagen über 100 Lungenfachärzte, die in Deutschland geltenden Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide seien zu streng, alles Hysterie. Am nächsten Tag widerspricht die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin postwendend und verteidigt die Standards. Einen Tag spricht sich Münchens OB Dieter Reiter gegen Fahrverbote in der bayerischen Landeshauptstadt aus, denn die Luftqualität habe sich verbessert. Am nächsten Tag veröffentlicht das Umweltbundesamt Zahlen, wonach Stuttgart und München bei der Stickoxid-Belastung die Grenzwerte 2018 massiv gerissen hätten.