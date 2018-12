AZ-Kommentar 2018 hat gezeigt: In der Politik ist nichts mehr gewiss

Donald Trump pfeift auf die G7, bringt mit Sanktionen und Strafzöllen die alte Wirtschaftsordnung durcheinander. In der europäischen Staatenfamilie herrscht erbitterter Streit über Haushalts- und Flüchtlingspolitik. Großmäulige Populisten machen Stimmung gegen die altehrwürdige Gemeinschaft – und Großbritannien träumt von der Scheidung. In Deutschland hat Angela Merkel nach 18 Jahren an der CDU-Spitze ausgedient. Womöglich bald auch als Kanzlerin. In Bayern ist Horst Seehofer als Parteichef ebenso Geschichte wie die Alleinherrschaft der CSU. Der alten Dame Sozialdemokratie geht es ebenfalls schlecht. Sehr schlecht.