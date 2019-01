Sepp Ferstl: Ein heißes Speed-Eisen im Feuer

Was bedeutet das für die Ski-WM in Schweden? Solche Erfolge sind eine ungeheure Motivation und eine Bestätigung für das Selbstbewusstsein. Die Erkenntnis, vorne mitfahren zu können, verschafft dir mental eine ganz andere Grundlage. Ich glaube, dass wir für den Speed-Bereich der Herren nun für Are ein ganz heißes Eisen im Feuer haben und dies nach den Ausfällen von Sander und Dreßen. Im Schatten dieses großen Triumphs vollzog sich auch noch ein kleiner Triumph, der den meisten Zuschauern entging: Dominik Schwaiger konnte sich mit Startnummer 53 und einer famosen Leistung auf den zwölften Platz vorfahren, auch er wird in Are zu sehen sein.