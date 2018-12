AZ-Kinokritik zu "100 Dinge" Neuer Film mit Fitz und Schweighöfer: Falsch verpackte Botschaft

Nie gelingt Fitz auch nur ein Hauch von Tiefe wie bei seinem Drehbuch zu "Vincent will Meer". Der 44-jährige Münchner scheint seiner eigenen Idee nicht zu trauen, setzt immer noch atemlos eins drauf in der Hoffnung auf prustende Lacher. Und wenn die Kumpel sich gegenseitig ohrfeigen, hat man das nicht nur bei Laurel & Hardy schon besser gesehen. Nur wenige Dialoge sind wirklich pointiert wie in der Szene, in der Tony seine neue Eroberung Lucy (Miriam Stein) in Unterhose und Sonnenbrille auf der Nase empfängt. Die konstatiert baff: "Ich würde nur ungern das Stadium überspringen, wo du noch ‘ne Hose trägst".