TV-Star Nadine Menz ist seine Frau

Sie haben auch mal erzählt, dass eher Ihre Ehefrau erkannt wird, Schauspielerin Nadine Menz, die einst bei "GZSZ" mitspielte.

Als sie in der Serie mitgespielt hat, war das so, da kam es häufig vor, weil sich täglich dreieinhalb Millionen Menschen die Soap ansehen.

Und Sie haben sich Ihre Freundin abends im TV angeschaut?

Ich habe sie mir schon regelmäßig im Fernsehen angeschaut. (lacht) Zeitweise wurde die Serie in Babelsberg aufgezeichnet, dann mussten wir pendeln, was auch nicht einfach war, weil nur sie am Wochenende frei hatte und ich als Fußballprofi nicht. Jetzt leben wir hier gemeinsam…

...und Sie können sich als Zocker entfalten? Diese vermissen Sie ja im deutschen Fußball.

Definitiv! Gegenpressing ist in aller Munde, aber: Nicht viele Fußballer können sich richtig freilaufen – eine meiner persönlichen Stärken.

Aber auch ein Zocker muss Entscheidungen treffen.

Vieles ist intuitiv. Bevor ich am Ball bin, schätze ich schon ein, was gleich passieren könnte.

Haching zockt beim Thema Aufstieg nicht mit.

Die Niederlage in Rostock tut uns weh. Unser Saisonziel war aber nicht der Aufstieg – auch wenn wir uns natürlich nicht dagegen wehren würden. Andere Vereine, wie Hansa Rostock, hatten offensiv verkündet, dass sie hoch wollen. Sie können es sich nicht leisten, drei, vier Jahre nicht aufzusteigen. Bei Uerdingen ist es noch krasser. Was die Geld ausgeben, schon in der Zweiten Liga wäre das der Wahnsinn. Es ist echt krass. Das zeigt, unter welchem Druck die Mannschaften in dieser Liga leider stehen. Ich mag solch einen Aktionismus gar nicht. Bei uns könnte es nie zu so was kommen.

Sascha Bigalke: TSV 1860 spielt "nicht meinen Fußball"

Bei Uerdingen steht mit Michail Ponomarew ein Investor dahinter.

Ich persönlich finde es schwierig, wenn nur eine Person die Macht im Verein hat. Man weiß nie, wenn ein Investor von heute auf morgen sagt: "Jetzt habe ich keine Lust mehr." Was ist dann? Es ist schwierig, sich abhängig zu machen.

Auch ein paar Kilometer weiter in Giesing gibt es mit Hasan Ismaik einen Investor. Karsten Wettberg, Kult-Trainer der Löwen, würde Sie gerne bei Sechzig sehen.

Eine nette Geschichte. Ich bin aber glücklich in Haching. Es gab noch nie eine Anfrage vom TSV 1860, und Sechzig ist für mich kein Thema. Ich bin kein Münchner, deswegen habe ich auch nicht diese Verbindung zu diesem Verein – außerdem spielen sie auch nicht meinen Fußball.

