Wer sind die Mieter, die davon betroffen sind?

Das ist ganz unterschiedlich. In den Wohnungen in der Adams-Lehmann-Straße wohnen unter anderem Erzieher, Pflegekräfte und Verkäufer. Also Menschen mit geringem Einkommen, die aber systemrelevante Jobs haben. In anderen Blöcken wie am Kölner Platz wohnen viele Rentner, die sich dort gerne einen ruhigen Lebensabend machen würden. Die haben jetzt aber im Oktober Mieterhöhungen von 15 Prozent bekommen.