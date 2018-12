Herbert Paul: Auch mal auf den Christkindlmarkt

Sie wirken auf dem Platz wie privat sehr unaufgeregt. Das Meditieren, wie Sie im Trainingslager erzählten, scheint aus Ihnen einen ausgeglichenen Menschen zu machen, oder haben Sie noch andere Mittel?

Auf dem Rasen versuche ich, immer alles zu geben. Aber wenn ich nach Hause fahre, kann ich gut abschalten: am besten mit ganz normalen Dingen, bei der Familie oder aktuell mit Freunden mal auf den Christkindlmarkt gehen. Meditieren hilft mir sehr dabei, zu mir selbst zu finden. Du kannst bei dem, was heutzutage auf dich einprasselt, nicht immer nur voll da sein.

Haben Sie das schon mal Ihrem Trainer gesagt? Daniel Bierofka meinte mal, er könne sich Meditationstipps von Ihnen holen.

Nein, bisher nicht. Ich musste mir nur ein paar Sprüche aus der Mannschaft anhören, das ist ja ganz normal. Wenn Biero Tipps möchte, kann er gerne kommen. (lacht)

"Gegen Jena gibt es nichts anderes als einen Sieg"

Balsam für die Seele von Bierofka und allen Löwen wären aber vor allem Siege gegen Jena und den 1. FC Kaiserslautern im Heimspiel-Doppelpack vor der Winterpause. Was ist drin für Sechzig in diesen beiden Spielen?

Beide Teams haben einen neuen Trainer. Das macht sie zwar unberechenbar, aber die Spieler bleiben dieselben. Und ich bin der Meinung: Gerade in unseren Heimspielen mit diesen wahnsinnigen Fans im Rücken liegt es mehr an uns als am Gegner: Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, können wir jeden schlagen. Gegen Jena gibt es nichts anderes als einen Sieg. Danach sehen wir, wie es gegen Lautern ist. Mit sechs Punkten in die Winterpause zu gehen, wäre top.

