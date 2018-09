"3-D-Figur im Wiesn-Trikot"

Da musste schon ein Kai Bülow kommen und seinen Fuß hinhalten, als die Löwen so gut wie abgestiegen waren. Ihr Siegtreffer in der Nachspielzeit des Relegationsrückspiels gegen Holstein Kiel dürfte nach wie vor ein unvergessenes Highlight sein.

Klar, damit sind mit die schönsten Erinnerungen verbunden. Ich habe tatsächlich von einem Freund aus München auch eine 3-D-Figur von mir im Wiesn-Trikot aus dieser Saison geschenkt bekommen, die ich damit verbinde. Das ist ein großer Teil meiner Karriere, das werde ich ein Leben lang nicht mehr vergessen. In dieser Zeit haben sich auch viele Freundschaften entwickelt.

Zu welchen Löwen haben Sie heute noch ein enges Verhältnis?

Es sind eher die Ex-Löwen: Chris Schindler, Daniel Adlung, Dominik Stahl, Vitus Eicher. Damals hat es zwischenmenschlich sehr gut gepasst. Es interessiert mich sehr, wie es ihnen geht und wo ihre sportlichen Wege hingeführt haben. Überragend, dass es Chris mit Huddersfield in die Premier League geschafft hat.

Was ist mit Trainer Daniel Bierofka, den Sie auf und neben dem Platz erlebt haben und am Samstag gegenüberstehen werden?

Ich freue mich sehr auf das Spiel, denn ich hatte noch nie die Möglichkeit, gegen einen meiner Ex-Vereine zu spielen. Daniel und ich sind auch in Kontakt geblieben, aber er hat momentan mit seinem Job und der Trainerausbildung jede Menge zu tun (lacht). Sechzigs Weg mit ihm ist eine tolle Sache: Er ist ein akribischer Arbeiter, hat sehr viel Fußballsachverstand und das Team selbst zusammengebaut. Und er ist noch relativ jung. Wenn er so weitermacht, wird er ein Bundesliga-Trainer.

Bülow: Sechzig und Bierofka wollen hoch

Sechzig und Rostock – in welche Liga gehören denn diese zwei Traditionsvereine?

Daniel Bierofka und Sechzig möchten natürlich möglichst hochklassig spielen. Als Trainer hat er einen großen Stellenwert im Verein, das ist das A und O, um Erfolg zu haben. Das traue ich ihm auch zu. Aber einfach ist das mit keinem Verein: Die Liga ist voll mit Traditionsklubs, die nur zu gerne aufsteigen würden. Wir selbst wollen sehen, uns zu stabilisieren und möglichst lange oben dranbleiben. Sechzig darf ruhig durchmarschieren, das sei ihnen gegönnt – aber nicht mit drei Punkten aus Rostock.

