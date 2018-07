Wenn Sie Zschäpes Anwalt gewesen wären: Zu welcher Taktik hätten Sie ihr geraten?

Schwer zu sagen. Der Verteidiger-Wechsel hat mit Sicherheit nicht gutgetan. Eine klare Linie war dadurch nicht mehr erkennbar. Die Anfangslinie war Schweigen - das erscheint mir nachvollziehbar. Die spätere Salamitaktik-Linie halte ich für extrem unklug. Ich hätte ihr zur Flucht nach vorne geraten: zu einem umfassenden Geständnis und einer klaren Distanzierung von dem, was sie damals gemacht hat. Sie hätte den Opfern und Hinterbliebenen eine riesige Last von den Schultern genommen, den Untersuchungsausschüssen viel Arbeit erspart - und man hätte an einem Leben nach der Haft arbeiten können. In dieser Hinsicht sieht es jetzt düster aus.

Wie fällt Ihre Verfahrens-Bilanz insgesamt aus?

Bereits im ersten Jahr hat der Sachbearbeiter bei den Ermittlungen gegen die Simseks - es wurde ja gegen die Familie ermittelt, sie wurden vernommen und abgehört - im Prozess auf meine Frage klipp und klar gesagt: Enver Simsek hat nichts Strafbares getan. Er hat keine erkennbare Schuld auf sich geladen, die erklären könnte, wie es zu der Straftat gegen ihn gekommen ist. Das war die größte Rehabilitierung, die sich seine Hinterbliebenen nach den schlimmen Jahren des Verdächtigtwerdens erhoffen konnten. In dieser Hinsicht ist mehr passiert, als ich erwartet hatte. Wer aber erhofft hat, dass wir den NSU als solchen verstehen und nachvollziehen können, mutet unseren strafprozessualen Möglichkeiten zu viel zu.

Wie beurteilen Sie die Rolle des Verfassungsschutzes?

Am Ende kann man ihm nichts nachweisen. Die Verstrickung des Verfassungsschutzes, sein gezieltes Arbeiten in eine Richtung, dass das Thema Ausländerfeindlichkeit als Hintergrund vollkommen ausgeblendet wurde, dass am Anfang die Akten in großem Umfang vernichtet worden sind - das alles ist skandalös, wird aber beim Urteil keine Rolle spielen. Doch in der Öffentlichkeit hat es hoffentlich zu einer Sensibilisierung geführt.

Wusste der Verfassungsschutz Ihrer Meinung nach, wo die drei sind und welche Verbrechen sie begehen?

Es bleibt bei einer Meinung. Dass sie mehr wussten, als im Prozess preisgegeben wurde, steht außer Frage. Am Stammtisch würde ich mich wohl trauen zu sagen: Die wussten Bescheid, die wurden doch zum Teil extra darauf angesetzt. Aber fundieren konnten wir das im Prozess nicht.

Grundlage Deutschlands ist nicht die Bibel, sondern das Grundgesetz

Was hat der Prozess Ihren Mandanten gebracht?

Als der NSU im November 2011 aufflog, war das für die Simseks ein ganz absurder Spagat: Sie haben innerhalb einer Sekunde die tiefe Erleichterung darüber verspürt, dass ihr Vater nicht Opfer werden musste, weil er in strafrechtliche Machenschaften verwickelt war - und zugleich erfahren, dass er sterben musste, weil es Menschen in Deutschland gibt, die ihm aufgrund seiner Herkunft das Recht auf Leben absprechen. In den letzten Jahren haben sie gelernt, das als Status quo zu akzeptieren. Aber die Frage nach dem Warum wird ein Leben lang bleiben.

Leben die Simseks noch in Deutschland?

Semiya hat bei einem Besuch in der Türkei ihren heutigen Mann kennengelernt und ist zu ihm dorthin gezogen. Sie ist aber ständig in Deutschland und hier beheimatet, wie sie selbst sagt. Ihr Bruder lebt mit seiner Familie bei Frankfurt, die Mutter pendelt zwischen beiden.

Das Klima in Deutschland ist für Muslime deutlich rauer geworden. Wie empfinden die Simseks das?

Die schütteln den Kopf darüber. Semiya sagt, sie hat sich nie Gedanken gemacht über Integration, sich nie gefragt, ob sie passt, so wie sie ist. Das war kein Thema. Da, wo sie aufgewachsen ist, lebten Deutsche, Türken, Italiener alle bunt gemischt. Es ging nie darum, irgendeiner Idee zu folgen - es hat einfach geklappt. Die Frage "Wo stehe ich als jemand mit ausländischen Wurzeln?" kam erst auf, als das alles 2011 herauskam. Semiya Simsek wirbt heute dafür, dass Integration nicht bedeutet, sich an eine einzige Kultur anpassen zu müssen - sondern ja zu sagen zu einem Land, in dem man aufwächst und in dem man sich zuhause fühlt. Und ich finde, wir Deutschen sollten mal darüber nachdenken, dass wir es den Gedanken der Aufklärung zu verdanken haben, wo wir heute sind - aber sicher nicht der Geschichte des Christentums. Grundlage Deutschlands ist nicht die Bibel, sondern das Grundgesetz.