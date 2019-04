Ist es nicht schade, dass die Optik im Frauensport immer noch so eine Rolle spielt?

Klar, aber das ist gerade in Deutschland einfach so. Entweder bist du sportlich im Boxen erfolgreich, dann wollen die Leute, dass du so aussiehst, als ob dein Leben ein einziger Kampf war – oder du sollst so aussehen, dass keiner glaubt, dass du in den Ring steigst.

Ihre Autogrammpost spiegelt das auch wider.

Ich bekomme jeden Tag mehr Fotos von meinen Playboy-Shootings zum Signieren geschickt, als von meiner Zeit als Boxerin. Ich habe akzeptiert, dass für viele Menschen die Nacktfotos denkwürdiger sind als meine Kämpfe. Es hat aber sein Gutes: Auf den Bildern werde ich nie älter, der Busen bleibt straff und da wo man ihn haben will, daher ist das für mich schon okay so. (lacht)