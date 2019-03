AZ: Herr Dr. Pabst, wie überrascht waren Sie als Doping-Experte, dass man in der heutigen Zeit bei einer Razzia Athleten noch mit der Nadel im Arm auf frischer Tat ertappen kann, wie jetzt bei der Nordischen WM in Seefeld passiert?

DR. HELMUT PABST: Da kann man nur den Behörden in München und Tirol gratulieren, dass wirklich nichts durchgesickert ist. Oft hören auch wir im Vorfeld etwas, aber dieses Mal gab es gar keine Anzeichen. Und das zeigt, wie gut und wichtig es ist, dass es das Anti-Doping-Gesetz gibt. Denn die Polizeibehörden haben eben ganz andere Möglichkeiten als wir Kontrolleure – und das ist auch gut so. Wenn jetzt im Zuge dieser Razzia wirklich welche ins Gefängnis gehen, ist das vielleicht der Warnschuss vor den Bug, den die Unverbesserlichen brauchen. All die, die gegen dieses Gesetz waren, sollen jetzt wirklich ganz still sein. Man sieht, was es bringt.