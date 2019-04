Sie sind einer der besten deutschen Stürmer aller Zeiten. Wie frustrierend ist es, wenn man wie in Spiel drei 71 Mal auf das Tor schießt und am Ende immer an Torwart Olivier Roy scheitert?

Da darfst du dir überhaupt keinen Kopf machen, das darf sich nicht verselbstständigen. Wenn da einer reingehen und sich sagen würde: "Oh Gott, der Roy steht uns gegenüber, was sollen wir nur machen?", dann hast du schon verloren. Einfach draufhauen, sage ich. Und wenn der Puck nicht reingeht, haut man eben wieder drauf. Irgendwann ist das Ding schon drin. Roy hält ausgezeichnet, aber er ist auch kein Außerirdischer, den man nicht bezwingen kann. Außerdem haben wir so gute Torhüter in der Liga – Münchens Danny aus den Birken ist ja auch unglaublich gut –, dass es eigentlich jeder Spieler gewohnt sein sollte, gegen Spitzen-Goalies anzutreten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass in München irgendeine Angst vor Roy herrscht. Die wissen alle damit umzugehen.