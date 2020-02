Aus heutiger Sicht ist erstaunlich, wie wenig das jüdische Zentrum bewacht war. Charlotte Knobloch hat dieser Tage gesagt, man habe bewusst ein "offenes Haus" sein wollen.

Ich würde der Aussage von Frau Knobloch ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass das eine bewusste Entscheidung war, ein offenes Haus zu sein. Die Juden waren zu diesem Zeitpunkt in München sehr abgeschottet von der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Man hatte kaum Kontakt, auch privat.

Von den Sicherheitsbehörden wurde die jüdische Gemeinde offenbar auch nicht besonders geschützt.

Das hatte einen anderen Grund. Es ging niemand davon aus, dass so ein Anschlag geschieht. Das Bewusstsein für Terrorismus gab es noch nicht. Das änderte sich in den 70er Jahren. In München gab es nach diesem Anschlag ja noch einen auf die El-Al-Maschine am Flughafen in Riem, den Anschlag auf die israelischen Sportler im Olympischen Dorf 1972. Aber 1970? Da gab es kein Bewusstsein, dass so etwas geschehen kann. Danach standen bald immer Polizisten im Hof in der Reichenbachstraße.

Schneider: "Ich finde irrelevant, ob es Links- oder Rechtsextremismus ist"

Es gibt unterschiedliche Thesen zum Anschlag auf das jüdische Zentrum in der Reichenbachstraße. Manche glauben, dass es Rechtsextreme waren, andere sehen Indizien, dass es radikale Linke gewesen sein könnten. Ist diese Frage für Sie persönlich wichtig?

Nein. Ich finde irrelevant, ob es Links- oder Rechtsextremismus ist. Aus der politischen Gemengelage in Bayern hat man damals natürlich alles lieber auf den Linksextremismus geschoben. Nazis als Täter, das wäre auch außenpolitisch eine Katastrophe gewesen. Für mich persönlich ist der springende Punkt: Antisemitismus von Links- und Rechtsextremen hat für mich als Juden doch erstmal die gleiche Auswirkung. Insofern ist mir völlig wurscht, aus welcher Ecke das kommt. Was man diskutieren muss, auch heute, ist, aus welcher Ecke gerade die Bedrohungslage größer ist. Im Augenblick ist in Deutschland die Gefahrenlage von rechts einfach größer.

Der Anschlag ist in München sehr in Vergessenheit geraten. Wie konnte das geschehen?

Es gab erstens das Bestreben der Politik, das möglicht schnell zur Seite zu schieben. Zweitens hat man es nicht aufgeklärt. Drittens hat der Anschlag bei den Olympischen Spielen zwei Jahre später alles überschattet, viertens hat man den Gemeindebau schnell neu hingestellt, auch die Gemeinde wollte es vergessen.

Schneider: "Der Staat muss seine Bürger schützen"

Sie kritisieren die erstarrten Rituale der Erinnerungskultur. Was wäre ein würdiges Gedenken an das Attentat in der Reichenbachstraße?

Sie meinen, dass ich nach dem Anschlag von Halle über diese Mahnwachen aufgeregt habe? Ja, das habe ich. Solche Mahnwachen haben etwas zu tun mit einem Wohlfühlerlebnis derjenigen, die da stehen. Wenn wir Halle als Beispiel nehmen, dann hätte ich mir gewünscht, dass zum Beispiel eine Demonstration vor dem Innenministerium in Sachsen-Anhalt stattfindet. Weil: Warum haben die die Synagoge nicht geschützt?

Es ist ja gut gemeint, vor Synagogen zu stehen und Kerzen anzuzünden. Aber es geht ja um etwas anderes: Darum, dass der Staat seine Bürger schützen muss. Es geht darum, zu sagen: Wir fordern die Verpflichtung des Staates ein. Aber natürlich, es ist in Ordnung und wichtig, zu einem 50. Jahrestag Veranstaltungen zu machen. Da würde ich nicht widersprechen.

Aber eine neue Sensibilität für Antisemitismus würden Sie daraus nicht ziehen?

Man zeigt eben, dass man anständig ist. Für mich ist aber immer die Frage: Was passiert am Tag danach? Es gibt so viele Gedenkveranstaltungen. Da wird immer das Selbe gesagt: Nie wieder. Wir haben aus der Geschichte gelernt. Wir kennen ja diese Versatzstücke der Politiker. Und dann passiert nichts. Dabei geht es nicht nur um uns Juden. Es geht um eine liberale Gesellschaft.

