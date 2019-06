Gibt es einen Spieler, der sich für die Auszeichnung zum Final-MVP empfohlen hat?

Man muss schon über Nihad Djedovic nachdenken, weil er auf beiden Seiten, also offensiv und defensiv, abliefert. In der Verteidigung muss er sich immer um den stärksten Guard des Gegners kümmern. Und vorne hat er immer wieder Möglichkeiten, selber zu kreieren. Im ersten Spiel hatte er 18 Punkte und sechs Assists. Er ist immer wieder die Exit-Lösung. So einen Typ brauchst du. Derrick Williams ist im Finale noch nicht so dominant wie bisweilen in der Euroleague. Er lebt aber auch davon, dass er ein wahnsinnig guter Eins-gegen-Eins-Spieler ist. Dem gibst du halt den Ball und er macht was draus, auch mit seiner Schnelligkeit und Athletik. Man hat ihn bei den Gegnern aber mittlerweile so ein bisschen durchschaut und weiß, um welche Schulter er sich dreht, wie er sich bewegt. Momentan ist es nicht so, dass die Bayern sagen: Wir brauchen jetzt unbedingt eine Lösung, die Derrick Williams heißt. Die letzten fünf Sekunden gehören eher Djedovic. Die Münchner sind in den Finals darum bemüht, das Tempo langsam zu machen, das kommt Williams nicht so entgegen. Er hat aber auch in Spiel zwei gezeigt, dass er richtig unter dem Korb wühlen kann. So etwas ist unglaublich wichtig.