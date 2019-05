Und am Samstag wird Claus Schromm zum Feierbiest?

Mir ist egal, wer diesen Titel gewinnt. Die Leute, die Rot und Blau tragen, sollen was zu feiern haben – und nicht Lotte. Sie sind in einer größeren Drucksituation. Die hätten gerne unsere 42 Punkte.

Claus Schromm: "Wir wollen unser Ding rocken"

Anders gefragt: Sie spüren gar keine Last, wenn Sie mitten im Abstiegskampf an den Sportpark kommen?

Am schlimmsten ist es zu Hause, wenn du in der Früh aufwachst. Da grübelt man, überlegt, warum und weshalb. Am schönsten ist da die Arbeit mit der Mannschaft, welche Energie die Jungs auf den Platz bringen. Sie geben uns Trainern viel Kraft.

Neben Haching kämpft auch Nachbar Sechzig noch gegen den Abstieg – hätten Sie das für möglich gehalten?

Nein. Die Serien der Löwen und die von uns suchen ihresgleichen. Am liebsten wäre mir, wenn wir und der Löwe am Samstag den Klassenerhalt feiern könnten. Wenn sie Fortuna Köln schlagen, wäre das nicht verkehrt für uns. Aber: Sechzig ist für uns kein Thema. Wir wollen unser Ding rocken!

1860-Trainer Daniel Bierofka wirkt in dieser Drucksituation etwas dünnhäutig. Welchen Rat würden Sie ihm unter Trainerkollegen geben?

Es gibt ja nur eines: An die eigene Stärke glauben. Sie haben ein Heimspiel vor voller Hütte. Wir haben auch ein Heimspiel vor toller Kulisse. Da heißt es: Zwei Mal Heimsieg und Ende!

