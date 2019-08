Ist Rock’n’Roll-Musik eine Altersfrage?

Manche Stilistiker und Kritiker finden ja: Für mich ist das ‘ne überholte Form. Rock’n’Roll ist nicht an Musik oder Töne gebunden, sondern eine Haltung, die man von Punk bis Rap, ja in allen Stilrichtungen und Lebensstilen finden kann, die was mit der Straße zu tun haben.

Aber wenn man reich geworden ist, wie verhindert man dann, dass man nicht verspießt?

Mir geht es gut, und ich könnte das Gegenteil von Rock‘n‘Roll geworden sein. Das ist die Gefahr: Dass man zu einer Karikatur seiner selbst oder eines Rock‘n‘Rollers wird. Ich bekämpfe das durch Disziplin und einen kritischen Umgang mit mir selbst. Wenn ich auf die Waage steige und der Zeiger zu weit ausschlägt oder ich merke, dass das Gewicht quasi schon im Gehirn angesetzt hat, meine Konturen verschwinden und Trägheit droht, dann ergreife ich so gut ich kann Gegenmaßnahmen.

Ihr neuer Song "Für immer jung" zitiert viele Hits aus Jahrzehnten.

Klar sehe ich am Morgen im Spiegel auch 70 Jahre. Aber "jung" hat etwas mit Frische zu tun, und da gibt es im Laufe eines Tages bei mir eben auch viele "junge" Phasen oder Momente, das Sandkastenspiel, das Spiel "Lederjacke anziehen", auf die Bühne gehen. Es ist Wahrheit und Spiel. Für mich bleibt der Maßstab, ob man ein Rock‘n‘Roller ist, der Bruch mit der Konvention! Dass man dem Establishment, in dem ich mich natürlich auch befinde, nicht verfällt. Also versuche ich, mich mit Menschen zu umgeben, die Kritik üben – auch an mir, die unkonventionell sind, auch politisch unangepasst.

Also ist Rock‘n‘Roll jedenfalls anti-konservativ?

Mit Sicherheit. Und mit fast 70 Jahren noch mal ein Kind zu haben, provoziert natürlich auch konservative Kommentare. Aber ich passe mich da nicht an, Konvention interessiert mich nicht, nur meine Verantwortung. Und was die Gesellschaft anbelangt, gilt für mich: Sie kann, ja muss verändert werden. Wir müssen kämpfen gegen die Klimakatastrophe, gegen ein neues Wettrüsten und gegen die gefährlichen neuen Rechten. Es gibt eigentlich alles: Intellekt, Erfahrung, menschliche Kompetenz und Bildung. Nur muss man das europäisch und international koordinieren und gegen Egoismen, Profitgier, Lobbyismus vorgehen, die das alles verhindern. Ich vertrete das schon sehr lange und hoffe, in diesem Sinne ein glaubwürdiger Rock‘n‘Roller sein – und das erzähle ich auch im Song "Jetzt!"

Sie gelten als SPD-nahestehend. Warum kandidieren Sie nicht für den Vorsitzenden?

Da gibt es Bessere. Die Geschichte hat gezeigt – egal wie groß die Basis einer Partei ist: Es braucht immer starke Persönlichkeiten, die Meinungen und Ideen bündeln, begeistern und letztlich verständlich in eine klare Richtung führen, auch gegen Widerstand: Schmidt, Brandt, Wehner waren solche großen Charaktere. Sie gaben der Partei Profil. Aber ich frage mich heute immer: Wie viel Widerstände muss einer in unserer Gesellschaft durchbrechen, wenn er einen guten, gerechten Gesellschaftsentwurf hat, bis er die nötige Macht bekommt, um ihn umzusetzen? Demokratie müsste ja Kräfte für das Richtige freisetzen anstatt zu blockieren. Die Grünen segeln gerade gut im Zeitgeist, auch weil sie ihr Kernthema wie Ökologie nie verlassen haben, und da könnte Realisierung möglich werden – und das hoffen die Menschen und wählen sie.

