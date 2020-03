"Einen Vertrag bei den Bayern habe ich seit 1978"

Das Haus am Fuß des Weihenstephaner Bergs sei inzwischen fast abbezahlt, sagt er, und angestellt bei den Bayern sei er ja auch immer noch "Vertrag hab ich seit 1978". Bei den Profis beendete er die Laufbahn 1992, danach spielte er bis 1996 für die Amateure, bevor ihn Hermann Gerland 2001 für eine Saison in der Regionalliga reaktivierte, mit 41.

Nach der Karriere leitete er erst den Fanshop, dann betreute er die Legenden-Mannschaft, die sich am Samstag zum Duell mit Leeds United verabredet hatte, in Erinnerung an das Europapokal-Finale 1975 im Prinzenpark. Aber auch der Kick fällt jetzt genauso flach wie die Reisen, auf denen Pflügler zuletzt unterwegs war, als einer der internationalen Trainer des FC Bayern, als Botschafter von der Säbener Straße, das Rote in die Welt zu tragen.

Zuletzt war er vor einem Jahr in Äthiopien, dort eröffnete er in Addis Abeba eine Fußballschule für Kinder und Jugendliche. "Wenn man sieht, wie die Menschen dort leben, welche Probleme sie dort haben", sagt Pflügler, "dann wird die Sicht auf die Welt schon eine andere. Das relativiert so manches."

Dann ist es auch verschmerzbar, mal eine große Geburtstagsparty zu verschieben. Feiern wird er mit seiner Frau Petra und den drei gemeinsamen Kindern (32, 28, 24) im kleinen Kreis, die große Sause gibt es vielleicht genau in einem Jahr, wenn es dann wirklich etwas zu feiern gibt. Dann ist Hansi Pflügler erlöst. Endlich nie mehr Sechzig.

Lesen Sie auch: Wie der Bayern-Keeper einst zum Comic-Helden wurde