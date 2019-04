Wie meinen Sie das?

Sagen Sie mir mal, in welchem Stadion sie spielen sollen? Das Nachwuchsleistungszentrum ist nicht mehr zeitgemäß: Es bräuchte weitere Plätze, neue Umkleiden. Wenn mir einer erklären will, dass die Jugend noch so gut ist wie früher, ist das Schwachsinn. Es sind ja kaum mehr hauptamtliche Jugendtrainer dort. Und die Streitereien zwischen den Bossen und Investor Ismaik blockieren den ganzen Verein. Was mich stört: Es gibt so viele Baustellen, aber keine Lösungen. Sechzig hat keinen Plan für die Zukunft – ich kann zumindest als Außenstehender keinen erkennen.