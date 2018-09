Sie nehmen pro verkauftem Rad maximal ein Obike an.

Natürlich, schließlich müssen wir die Dinger noch einlagern und womöglich verschrotten. Wir bitten die Münchner, möglichst die Obikes zu bringen, die in der Natur liegen und die Stadt verschandeln.

Meinen Sie, dass Obike seine Räder bei Ihnen abholt?

Wir werden sehen. Die Fahrräder waren von Anfang an von einer völlig unakzeptablen Qualität. Sie haben Hartgummireifen und sind viel zu klein. Räder wie diese wurden in China millionenfach produziert. Hundertausende liegen nun in China auf Schrotthalden. Denn das Geschäftsmodell dahinter ist ein Schneeballsystem, durch das Investoren anfangs viel Geld verdient haben. Daraus sind aber keine funktionierenden Geschäftsmodelle geworden, so dass jetzt eine gigantische Blase geplatzt ist.