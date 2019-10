Antisemitismus ist also – wie von manchen behauptet wird – kein importiertes Problem aus anderen Kulturkreisen. Obwohl man natürlich darüber sprechen muss, dass er auch dort vorhanden ist. Warum der Täter von Halle so gehandelt hat, lässt sich noch nicht sagen. Aber wie wahllos dieser Hass ist, sieht man ja daran, dass er als nächstes den Dönerladen ins Visier genommen hat. Hier geht es offensichtlich um Hass auf alles, was fremd wirkt.

Es gibt Parallelen zwischen Halle und Christchurch: Das Ziel waren Gotteshäuser, es gab ein Manifest und einen Live-Stream. War Halle eine Nachahmer-Tat?

Wir haben etwa beim Massenmörder Anders Breivik gesehen, dass er in rechten Kreisen als Märtyrer stilisiert wurde. Und wir sehen jetzt, wie sich der Attentäter von Halle oder auch der von Christchurch auf Breivik beziehen. Ideen kommen definitiv leichter, wenn man eine Blaupause hat. Und die rechte Szene sorgt ja auch im Internet dafür, dass alles leicht zugänglich ist: Man kann ohne Probleme das Manifest finden, eine Anleitung finden, wie man einen Terrorakt plant oder wie man Waffen baut.

"Gefährdungspotenzial sollte frühzeitig ernster genommen werden"

Wie wichtig ist das Netz hier?

Es spielt eine große Rolle. Generell, nicht nur in rechten Kreisen, bewegen wir uns zu viel in unseren eigenen Blasen und blenden Widerspruch aus. Aber wir sehen eben auch in gewaltbereiten rechtsextrem Kreisen diese Veränderung: Die Menschen haben das Gefühl, dass sie, plakativ gesagt, nicht mehr der einzige Dorftrottel am Stammtisch sind, dem widersprochen wird, sondern finden Gleichgesinnte im Netz, haben das Gefühl, nicht allein zu sein und glauben möglicherweise sogar, dass ihre Meinung eine Mehrheitsmeinung sein könnte.

Wie bewerten Sie – auch mit Blick auf die Taten des NSU und den Mordfall Lübcke – die Anstrengungen der Behörden im Kampf gegen Rechts?

In einigen Verfassungsschutzämtern auf Landes- und Bundesebene hat es durchaus massive Personalaufstockungen im Bereich Rechtsextremismus-Beobachtung gegeben. Aber natürlich wünsche ich mir, dass auch Gefährdungspotenzial frühzeitig ernster genommen und konsequent verfolgt wird. Genauso wichtig sind politische Bildung und Prävention – und dass wir in der Debattenkultur wieder dahin kommen, menschenfeindlichen und rassistischen Aussagen klar zu widersprechen.

Die ja teils von demokratisch gewählten Parteien kommen.

Das Erstarken von rechtspopulistischen Tendenzen, auch in der deutschen Parteienlandschaft, hat für eine Normalisierung gesorgt – und hat letztendlich natürlich Anteil daran, dass wir uns mittlerweile in einer Gesellschaft finden, in der es möglich ist, dass Menschen losziehen und andere Menschen aufgrund ihrer wahrgenommenen Andersartigkeit ermorden.

