Gespräche über den Holocaust im Film mit Freundinnen

In Deutschland sagt man oft, man sei sich der Verantwortung und dem Gedenken an den Holocaust bewusst.

Es gibt einen Unterschied zwischen der allgemeinen Verantwortung, also sprich, wie man politisch und in der Öffentlichkeit damit umgeht und wie persönlich. Deutschland ist das ehemalige Land der Täter. München war die Hauptstadt der Bewegung. Aber in den meisten Fällen – es gibt natürlich Ausnahmen – war in der eigenen Familie angeblich keiner Täter, oder die Familienangehörigen sagen, sie wüssten es nicht. Darüber zu reden und das einzugestehen, ist aber wichtig.

Wie haben Ihre Freundinnen reagiert, nachdem Sie sich in Ihrem Film gesehen hatten? Sie kamen ja nicht unbedingt positiv weg.

Erstaunlich gut. Ich hatte am Anfang auch Angst um die Freundschaften, denn die Szenen in denen sie im Film vorkommen, sind tatsächlich schwierig. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass sie mir das Vertrauen gegeben haben und überhaupt mitgemacht haben. Sie sagten, sie hätten viel gelernt auch über ihre eigenen Positionen.

Was kann man in Deutschland besser machen, um die persönliche Verantwortung zu stärken?

Ich glaube, dass die Bildung das leisten muss. Deutschland macht da schon viel, und wird immer besser, die wichtigen Positionen neu zu besetzen. Ein Beispiel wäre der neue Berliner Antisemitismusbeauftragte Samuel Salzborn.

"In Jerusalem war ich zum ersten Mal nicht die Minderheit"

Der erste Antisemitismusbeauftragte des Landes Berlin.

Nichtsdestotrotz steigen die antisemitischen Straftaten massiv und ohne den individuellen Mut und Verantwortung der einzelnen Familien geht es nicht. Ich glaube zudem, es ist eine riesige Verantwortung, Geschichte zu unterrichten. Zur Geschichte gehört aber auch zu sagen: Nach dem Krieg waren die meisten Nazis noch da – auch in München. Hitler hat das nicht alleine gemacht. Das ist eigentlich offensichtlich, aber bei ganz vielen blockiert da irgendwas, wenn es um die eigene Familie geht. In meinem Film sagt ein Protagonist, man habe den Menschen in der Schule beigebracht nicht antisemitisch zu sein. Das reicht nicht. Man muss fühlen und verstehen, warum die Schoah ein Zivilisationsbruch war und, dass es natürlich auch etwas mit den Nachkommen der Täter gemacht hat.

Sie haben München mit 14 verlassen und sind nach Jerusalem gezogen.

Meine Mutter war dort Nahostkorrespondentin für ein deutsches Nachrichtenmagazin. In Jerusalem war ich dann zum ersten Mal nicht die Minderheit, das war für mich ein neues Gefühl und auch sehr angenehm. Dennoch wohne ich aktuell in Berlin.

