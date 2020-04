Diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgen Sie selbst ja schon immer. Sie wollen sich nicht auf die Rolle als Sportlerin beschränken, sondern verfolgen ganz vielfältige Interessen. Ergibt denn nur eine gute, ausgeglichene Persönlichkeit einen guten Sportler?

Das macht es auf jeden Fall einfacher, wenn man auf allen Ebenen an sich arbeitet, denn der Sportler ist ja in erster Linie immer Privatmensch. Und den nimmt er mit auf den Sportplatz. Wenn man etwas mit seinem Leben anzufangen weiß und glücklich ist, dann ist man auch der bessere Sportler.

Sie gelten mental als sehr stark. Wie schaffen Sie es persönlich, immer das Beste aus sich herauszuholen?

Ich arbeite ja bekanntermaßen viel mit Meditation. Wichtig ist auch die Fähigkeit, sich selbst zu beobachten und in sich hineinzuhorchen: Was brauche ich gerade? Was tut mir gut, was stört mich? Wo sind meine Stärken, auf die ich mich konzentrieren kann? Gerne sollte man auch was für andere tun, weil einen das zu einem glücklicheren Menschen macht.

Mihambo verfolgt ihren Traum eines sozialen Projekts

Normalerweise sind Sie eher zurückhaltend, Privates von sich preiszugeben. War es für Sie ungewohnt, die Kinder direkt zu sich ins Wohnzimmer zu holen?

Das war etwas gewöhnungsbedürftig, aber für den Sinn des Projekts ist es angemessen. Wenn man Kinder erreichen will, muss man auch nahbar sein, und dazu gehört es, dass man sich zeigt. In diesem Rahmen fühlt es sich richtig an.

Mit der Olympia-Verschiebung ist Ihr größtes sportliches Ziel in diesem Jahr weggefallen. Ist das Projekt mit den Herzsprung-Videos auch etwas, mit dem Sie das Fehlen dieses Ziels kompensieren können?

Das ist weniger die Kompensation eines Ziels, sondern mehr eine Erweiterung, weil ich immer schon ein soziales Projekt starten wollte. Für mich ist das nun ein anderer Lebenstraum, den ich mir erfüllen kann, nachdem der mit den Olympischen Spielen erstmal verschoben wurde – aber auch da geht es weiter.

Was hat die Verschiebung der Olympischen Spiele bei Ihnen bewirkt?

Das muss man erstmal verdauen, in sich hineinhören und die Gefühle verarbeiten. Letztendlich ist das jetzt in Ordnung so. Das Leben bietet ja mehr als nur Sport, deshalb ist die Verschiebung für mich vielleicht weniger hart als für andere. Klar, Sport ist einer der wichtigsten Bestandteile meines Lebens, aber es gibt eben viele weitere Bausteine, so dass es nicht ganz schlimm ist, wenn einer momentan wegfällt.

Nebenbei investiert sie ihre Zeit in Klavierunterricht und Studium

Wie können Sie derzeit trainieren?

Im Baden-Württemberg soll Training für Sportler wohl bald wieder möglich sein. Ich bin aber noch in der Rehaphase, weil ich mir in der Hallensaison eine Prellung am Rücken zugezogen habe. Die ist zwar nicht schlimm, aber jetzt, wo man die Zeit hat, kann man das ganz schonend ausheilen lassen.

Wie bringen Sie die Zeit sonst rum? Wie steht’s zum Beispiel um Ihr Klavierspiel?

Ich kann online immer noch meinen Klavierunterricht wahrnehmen und versuche, täglich zu üben. Ich komponiere derzeit sogar meine eigene Sonate.

Haben Sie überhaupt noch Zeit, sich um Ihr Studium zu kümmern?

Jetzt wieder. Mein Herzsprung-Projekt hat am Anfang viel Zeit in Anspruch genommen, weil es eben nicht nur um Sport geht, sondern vielschichtiger und tiefgreifender sein soll. Aber ich kann dabei sehr viel lernen und praktische Berufserfahrung sammeln, deswegen ist das toll. Und natürlich ziehe ich selbst auch viel Kraft und Motivation daraus.