Sie geraten ja richtig ins Schwärmen.

Absolut. Es macht einfach Spaß, ihr zuzusehen. Sie fährt so fein, so gekonnt, das ist nur gigantisch. Was mich besonders beeindruckt, ist, dass sie wirklich in jeder Disziplin überwältigend unterwegs ist. In der Abfahrt haben die Spezialistinnen Probleme, die Kurve richtig durchzufahren, und dann kommt Shiffrin daher und fährt das alles mühelos. Am nächsten Tag fährt sie dann Slalom und gewinnt da auch noch souverän. Was soll man dazu sagen? Ich sage: So eine wie die Shiffrin gab es noch nie.