Was wird den Unterschied im Finale ausmachen?

Die Rebounds werden sehr entscheidend sein. Wenn wir die gegen Alba holen, dann haben wir eine große Chance zu gewinnen. Das war schon bei unserem Sieg im Ligaspiel in Berlin der Schlüssel. Unsere Verteidigung wird eh da sein, denn das ist unsere Stärke und Philosophie. Alba spielt sehr schnellen Basketball. Darauf haben wir im Halbfinale gegen Vechta schon den richtigen Vorgeschmack bekommen, die einen ähnlichen, sehr physischen Basketball spielen. In der Braunschweig-Serie haben wir das Playoff-Feeling noch gar nicht so sehr gespürt. Im Halbfinale sind wir aber endlich in den Playoffs angekommen.