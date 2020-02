Nicht nur die erste Meisterschaft des EHC, sondern auch die allererste Meisterschaft des Yannic Seidenberg.

Ja, das war eine unglaubliche Befreiung und Erleichterung. So lange hatte es nie sein sollen, ich war mit Mannheim so nahe dran, speziell 2012.

Damals führte Mannheim im letzten Drittel des vierten Finalspiels 5:2, man sah wie der sichere Meister aus, verlor dann aber noch in der Verlängerung 5:6 – und am Ende holte Berlin den Titel. Brutaler kann Sport kaum sein.

Das war brutal und tat unheimlich weh, auch jetzt noch, wenn ich dran denke. Aber all das hat sich mit dem ersten Titelgewinn mit München aufgelöst, da wusste ich, dass auch die Entscheidung, Mannheim zu verlassen, für mich und meine Familie goldrichtig war. Also in der Liga war der erste Titelgewinn definitiv das Highlight, so toll die anderen beiden Meisterschaften waren, die erste war die schönste.

Und andere Highlights in Ihrer Karriere?

Das sind zwei. Zum einen, dabei zu sein, wie mein Bruder Dennis mit den Boston Bruins in der NHL den Stanley Cup gewinnt. Mit auf dem Eis zu sein, den Pokal zu berühren, zu sehen, wie mein großer Bruder, der auch immer irgendwo ein Vorbild war, den größten Pokal, den es im Vereinseishockey gibt, gewinnt, ist einzigartig. Und für mich persönlich war dann noch der Gewinn der Olympischen Silbermedaille bei den Spielen 2018 in Pyeongchang ein Höhepunkt. Die Medaille ist bei mir daheim in einer Vitrine, der Anblick allein ist schon fast Gänsehaut.

Was sagt die Familie dazu, dass Sie bis 40 spielen wollen?

Die freuen sich! In welchem anderen Beruf kann ich denn, wenn ich nicht unterwegs bin, am Nachmittag nach Hause und die Zeit ungestört mit meinen Kindern verbringen? Eishockeyspieler ist ein Traumberuf. Und diesen Traum will ich so lange als möglich leben.

