Gegner des Volksbegehrens fordern, erst mal die Bedingungen in den Privatgärten zu verbessern.

Damit haben sie ja auch recht. Es wäre gut, wenn auch die Leute in den Städten Spaß daran fänden, mehr für die Tiere zu tun und entsprechend Blumen und Büsche zu pflanzen. Aber das allein löst die Probleme nicht: In den Städten und Siedlungen lebt nicht die Fülle der Arten, die gerade in der gesamten Landschaft verschwinden. Und mehr als die Hälfte Deutschlands besteht aus landwirtschaftlicher Nutzfläche.