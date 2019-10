"In unserem Sport entscheiden so viele Kleinigkeiten"

Vergangene Saison sind Sie mit WM-Silber in Are knapp an der nächsten Goldenen vorbeigeschrammt...

Was rückblickend schön gewesen wäre: Am Anfang der Karriere Gold gewinnen und gegen Ende bei einem Großereignis nochmal ganz oben zu stehen. Hat nicht ganz geklappt, aber trotzdem war Platz zwei in Are eine gewonnene Silber-, keine verlorene Goldmedaille. In unserem Sport entscheiden so viele Kleinigkeiten, und ich war absolut zufrieden mit meiner Leistung nach all dem, was davor war: Im Januar keine guten Ergebnisse, dann musste ich wegen einer Erkältung ein paar Rennen ausfallen lassen, und ausgerechnet im letzten Rennen vor der WM bin ich wegen eines blöden Fahrfehlers nach wenigen Sekunden ausgeschieden. Deswegen war Silber ein ganz besonderer Erfolg, eine Energie- und Willensleistung, die ich meiner Erfahrung und Entwicklung in all den Jahren verdanke.