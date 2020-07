Dabei fing die letzte Saison so gut an: Weltcup-Sieg in Lake Louise, dann Anfang Februar der erste Abfahrtssieg überhaupt, auch noch beim Heimspiel auf der Kandahar in Garmisch – am nächsten Tag dann der folgenreiche Crash im Super G. Da war die Saison für Sie beendet – so wie wenige Wochen später auch für die übrigen Kolleginnen. Wie haben Sie den Shutdown erlebt?

Da kam plötzlich eins zum anderen, von Woche zu Woche haben sich die Ereignisse überschlagen. Für mich persönlich war von Vorteil, dass ich den Großteil meiner externen Reha schon vor dem großen Lockdown beendet hatte, so war ich nicht von irgendwelchen äußeren Gegebenheiten abhängig. Was Sport und Training anbelangt, bin ich also relativ normal durch den Lockdown gekommen, nur dass ich eben nicht in der Gruppe, sondern allein trainiert habe. Zu Hause im Keller habe ich einen Kraftraum, wo ich mein Programm gut absolvieren konnte. Das alltägliche Leben war eben wie bei uns allen eingeschränkt.