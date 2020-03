Ist es ein realistischer Glaube, dass das IOC durch die Corona-Krise zur Besinnung auf die wahren Werte bewegt wird?

Es ist ein Wunsch, eine Hoffnung, dass man nachdenklicher wird. Dass es um mehr Nachhaltigkeit und um Inklusion geht, auch um die psychologische Wirkung, was der Sport alles leisten kann, wenn man nach einer Krise, einer Krankheit, einem Unfall ganz unten war und sich nach oben kämpft. Dass es darum geht, den Sport wieder in den Mittelpunkt zu rücken und nicht wirtschaftliche Interessen. Da haben das IOC und das IPC großen Nachholbedarf.

Abgesehen vom Sport, eine Frage an Sie als VdK-Präsidentin: Was kann die Gesellschaft aus dieser Krise lernen?

Ich höre so viele Beispiele von Mitmenschlichkeit. Von Mitgliedern, die nicht aus dem Haus können und von der Studenten-WG in der Wohnung drunter gefragt werden, was sie für sie einkaufen können. Ich hoffe, dass so ein Miteinander nach der Krise anhält, dass Menschen nicht mehr vereinsamen, dass wir uns besinnen, Kräfte für einen großen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu mobilisieren. Mich berührt die große kreative Energie vieler Menschen, vom Miteinander-Singen auf dem Balkon bis zu gemeinsamem Meditieren. Es entstehen neue Verbindungsmöglichkeiten zwischen den Menschen. So schwer die Zeiten sind, das macht großen Mut für die Zukunft.