USA als gespaltenes Land: Trumps Nachfolger "nicht zu beneiden"

Was müsste Joe Biden tun, um auch weiterhin von Trumps aggressivem Verhalten zu profitieren?

Trump bestimmt weiterhin weitgehend die Schlagzeilen und lässt sich sogar – wie für das Foto vor einer Kirche – den Weg gegen friedliche Demonstranten mit Tränengas freiräumen, was auch von prominenten Kirchenvertretern und Parteimitgliedern kritisiert wurde. Ähnlich wie in den Corona-Pressekonferenzen gibt Trump ein katastrophales Bild ab. So lange sich der Präsident in dieser Form selbst schädigt, reicht es momentan vielleicht, sich immer wieder staatsmännisch zu zeigen und Politikalternativen anzubieten, Trump scharf zu kritisieren – und in der Öffentlichkeit demonstrativ eine Maske zu tragen.

Was bedeutet all das mit Blick auf die Präsidentschaftswahl im November?

Das ist sehr schwer vorauszusagen. Die Republikaner dominieren in vielen Bundesstaaten und tun alles dafür, an der Macht zu blieben, erschweren oftmals Wählerregistrierungen oder versuchen mit anderen Mitteln, potenzielle Wähler der Demokraten von der Stimmabgabe abzuhalten. Trump kann durch seine Machtbefugnisse großen Einfluss auf die aktuelle Lage nehmen. Es ist zu befürchten, dass er ohne Rücksicht auf das Gemeinwohl davon Gebrauch machen wird, um eine Wahlniederlage zu verhindern.

Mit welchen Folgen?

Das würde die Lage noch viel brenzliger machen und die Spaltung im Land weiter vertiefen. Sein Nachfolger wäre jedenfalls nicht zu beneiden. Er würde ein gigantisches Haushaltsdefizit, eine schwere Wirtschaftskrise, einen teilweise bewusst zerstörten Staatsapparat, und eine weit konservativere Richterschaft in Bundesgerichten und im Obersten Gerichtshof in einem tief gespaltenen Land erben, das sich zudem in den letzten Jahren deutlich von seinen Verbündeten abgewendet hat, internationale Organisationen verlassen und internationale Abkommen aufgekündigt hat. Wie würde Trump sagen: "Ein Desaster."

