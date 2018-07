Im Anschluss hat sich Lewis Hamilton im Parc fermé nicht mit Ruhm bekleckert, als er einfach die Interviews schwänzte. Sie haben das Verhalten scharf kritisiert. Zeugt das auch von Nervenschwäche beim Weltmeister?

Das glaube ich nicht. Das ist eher so eine Diva-Sache. Hamilton sieht sich als etwas Besonderes, was ganz Spezielles. Und er hätte das gerne auch wieder in Silverstone, seiner Heimat, mit einem Sieg gezeigt. Das hat nicht geklappt. Aber den entscheidenden Fehler hat er selbst gemacht. Und dann kann man sich eben nicht so aufführen und die Diva raushängen lassen. Für einen mehrfachen Weltmeister ziemt sich das nicht. Trotzdem, sein Verhalten gab schon auch Einblick in seine Psyche. Er ist ein Typ, der immer auf einer Wolke schweben muss, er braucht stete Bewunderung. Das ist für ihn ein Lebenselixier. Aber das macht den Zweikampf mit Vettel so besonders, denn Sebastian ist ein ganz anderer Typ. Der braucht das alles gar nicht.