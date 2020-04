"Außer wenn ich verletzt war, habe ich noch nie so lange pausiert wie jetzt"

Wie trainieren Sie in der Zwangspause? Gibt es den Mini-Barren in Ihrem Garten noch?

Den habe ich wieder zurückgegeben. Wir sind seit letzter Woche in Stuttgart wieder ins Training eingestiegen, einmal am Tag dürfen wir unter strengen Auflagen maximal zu fünft in die Halle. Das kann man nicht mit dem normalen Training vergleichen, aber es ist besser als nichts. Momentan könnte ich aber eh nicht so hart trainieren. Ich habe, außer wenn ich verletzt war, noch nie so lange pausiert wie jetzt.