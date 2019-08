AZ: Herr Pilz, Teile der Ultras des Chemnitzer FC haben beim Spiel bei den Amateuren des FC Bayern mit antisemitischen und rassistischen Gesängen für einen Eklat gesorgt, am Freitag muss nun der TSV 1860 in Chemnitz antreten. Wie stark ist die rechtsradikale Szene wirklich im Fan-Umfeld in Chemnitz?

GUNTER A. PILZ: Es ist sicher so, dass die Mehrheit der Chemnitzer-Anhänger nicht im rechten - man muss schon sagen rechtsradikalen - Lager verankert ist. Aber es ist eben wie so oft die schweigende Mehrheit. Quantitativ ist der rechtsradikale Teil nicht so groß, aber was das martialische Auftreten, die Art und Weise, wie dieser Teil versucht, Angst und Schrecken zu verbreiten, das ist etwa beim Chemnitzer FC schon erschreckend. Ich war nicht wirklich überrascht, dass es zu diesen antisemitischen Gesängen gekommen ist. Da waren Dinge zu hören, die sind ein Fall für die Staatsanwaltschaft – und dem muss man auch mit aller Härte begegnen.