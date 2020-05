Wie lange dauert das, meinen Sie?

In einem ersten Zwischenschritt könnten wir neue Räume für das queere Archiv zur Verfügung stellen, die platzen aus allen Nähten. Dort könnten auch kleine Ausstellungsräume sein als eine erste Keimzelle, für das, was kommen mag.

Sie sind als erster Stadtrat einer queeren Partei bestimmt auch Teil der Ausstellung eines queeren München Museums. Was soll von Ihnen ausgestellt werden?

Oh Gott, ich möchte da nicht in den Fokus. Ich spotte immer, dass ich meinen ganzen Krempel mal dem queeren Archiv vermache und die müssen dann schauen, was sie davon brauchen können.

Und was können die dann gebrauchen?

Als ich 1996 in den Stadtrat eingezogen bin, ist beim Christopher Street Day ein Foto von mir und OB Christian Ude auf dem Rathausbalkon entstanden, mit der Stadtratskette. Das war ein erhabener Moment.

Wenn das queere Museum eröffnet wird, wird das sicher ein weiterer erhabener Moment.

Ach, wenn ich weiter träumen darf, würde ich mir wünschen, dass wir ein queeres Kulturhaus bekommen – mit dem Museum, aber auch Räumen für Vereine und Initiativen. Träumen ist ja immer erlaubt.

