In Lake Louise war Anfang Dezember keiner besser als Sie: Weltcup-Sieg im zweiten Rennen nach dem Kreuzbandriss, auf den Tag genau ein Jahr danach! Wie war das für Sie?

Das war schon sehr erfreulich. Gefeiert haben wir gar nicht so wild, weil am nächsten Tag Super-G war. Aber ein Bier haben wir uns abends schon aufgemacht – das gehört dazu. Man muss Erfolge schon auch feiern.

Wie kommen Sie mit dem neuen Chefcoach zurecht?

Etwas Besseres hätte uns Abfahrern gar nicht passieren können. Mit dem Christian Schwaiger haben wir die letzten fünf Jahre zusammengearbeitet, er war mein Abfahrts-Chef. Und ob der Andi Evers als neuer Abfahrts-Chef gut ist, darüber brauchen wir auch nicht reden: Der hat schon mit so vielen tollen Athleten gearbeitet (Hermann Maier, Bode Miller, Beat Feuz, Tina Weirather, d.Red.) – auf den habe ich mich richtig gefreut.

Früher war Dreßen eher ein Bruchpilot

Sie sind ja eher so der gefühlige Fahrer.

Ich versuch’s jedenfalls. Man merkt ja als Rennläufer, was seine Stärken und Schwächen sind. Ich weiß, dass ich hier und da ein bissl mehr riskieren könnte, aber da fühle ich mich einfach nicht wohl dabei. Von der Linie her bin ich nicht der Riskierer oder der, der die engste, direkteste Linie fährt. Ich lege das ein bissl weiter an, fahre mit dem nötigen Gefühl in die Passagen, wo man den Speed mitnehmen muss. Ich finde, das macht es spannend und für den Zuschauer schön anzuschauen, dass jeder unterschiedlich fährt.

Früher waren Sie eher ein Bruchpilot, stimmt’s?

Aber nicht unbedingt wegen der Fahrweise. Ich war mit 20, 21 technisch einfach noch nicht so sicher unterwegs, und auf einer Weltcupstrecke geht das nicht gut aus, wenn man technische Fehler macht. Erfahrene Athleten machen auch technische Fehler – nur wissen die auch, wie sie die korrigieren müssen, ohne im Netz zu landen. Das musste ich leider spüren, aber ich glaube, dass ich daraus gelernt habe. Nur wenn man sich Fehler eingesteht, kann man auch draus lernen.

