Thomas Broich über den FC Bayern

Jetzt haben Sie die Bayern bewusst ausgelassen?

Nein, überhaupt nicht. Bei Bayern finde ich es ganz extrem, wie hoch sie pressen. Das ist für mich im Moment die höchste Linie im Weltfußball. Wie sich ihre Innenverteidiger teilweise weigern, sich fallenzulassen, um die Räume maximal zu verengen. Bayern spielt mit einer Wahnsinns-Intensität in des Gegners Hälfte – das ist sensationell. Und bei Ballbesitz sind sie unberechenbar, weil sie permanent rotieren. Du weißt bei keinem Verteidiger, bei keinem Sechser, Achter oder Flügelspieler, ist der in der Halbposition oder außen, steht der tief oder hoch in der letzten Linie? Jeder kann überall auftauchen. Das kreiert permanente Übergabe-Probleme beim Gegner.

Wann haben Sie festgestellt, dass Sie Fußball so gut erklären wie spielen können?

Ich weiß gar nicht, ob ich das über mich selber sagen würde. Aber ich kann erklären, woher meine Faszination kommt. In erster Linie durch meinen Trainer bei Brisbane Roar, Ange Postecoglou. Ich hätte niemals gedacht, dass ich während meiner Zeit in Down Under so ein Taktik-Genie kennenlernen würde. Er war in der Lage, mir zum ersten Mal den Fußball schlüssig zu erklären. Aber auch die Medien haben mich beeinflusst. Wir haben in Australien immer die Premier-League-Show „Monday Night Football“ geschaut. Die Ex-Profis Jamie Carragher und Gary Neville haben da Spielzüge auf eine Art und Weise erklärt, dass ich wirklich einen Lerneffekt hatte. Ein ähnliches Format hat Matthias Sammer in Deutschland bei Eurosport gemacht. Schade, dass es seine Sendung nicht mehr gibt.

Stört es Sie, dass viele Menschen Sie mehr mit der Doku "Tom meets Zizou – Kein Sommermärchen", für die Sie der Filmemacher Aljoscha Pause über sieben Jahre begleitet hat, verbinden als mit Ihren Spielen für Gladbach, Köln und Nürnberg?

Das liegt wohl daran, dass es eben doch nicht so viele Bundesliga-Spiele waren (lacht). Aber nein, es stört mich nicht. Mittlerweile bin ich mit dieser ganzen Zeit im Reinen. Ich habe nicht so viel gespielt, war aber trotzdem über zehn Jahre Teil der Bundesliga.

Dieser Film geriet zur Abrechnung mit Ihrer eigenen Karriere – aber auch mit der Bundesliga. Sehen Sie Ihre damaligen Aussagen heute kritisch?

Ich stand mir zu dieser Zeit oft selbst im Weg, war ein junger Mensch, der den Erfolg nicht bekommen hat, den er gerne gehabt hätte. Das, was ich über die Bundesliga und einige Akteure gesagt habe – ich glaube, dass es im Nachhinein mehr über mich selbst aussagt. Damals habe ich mit dem Finger auf andere gezeigt und so getan, als wüsste ich schon, wo es lang geht. Aber eigentlich hätte ich mich selbst ändern müssen, mich fragen, was muss ich machen, um besser mit Menschen klarzukommen und erfolgreicher Fußball zu spielen.

Sie haben sich selbst als "Bundesliga-geschädigt" bezeichnet. Nun sind sie wieder ein Teil des Systems.

Ich denke heute anders darüber. Was in der Bundesliga aktuell an Fußball-Intelligenz und Talent unterwegs ist, das begeistert mich regelrecht. Natürlich gibt es Entwicklungen, die man kritisch hinterfragen muss. Andererseits – meine Ansichten haben sich da gewandelt – sollte man auch nicht dauernd über die Bundesliga schimpfen. Denn durch das viele Geld und die Strukturen, die dadurch geschaffen wurden, hat der Fußball hierzulande einen Quantensprung gemacht.

