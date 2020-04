Sehen Sie den Euro in Gefahr? Wenn ja, was wären die Folgen, falls Deutschland zur D-Mark, Frankreich zum Franc etc. zurückkehren würden oder müssten?

Würde Deutschland zur D-Mark zurückkehren, wären die Folgen dramatisch. Die Aufwertung der Währung würde den sowieso schon gebeutelten deutschen Export hart treffen. Und die Südländer müssten von einem Tag auf den anderen deutlich höhere Zinsen bezahlen, als sie das derzeit tun. Ein Verlassen der Währungsunion wäre für kein Land eine Option. Zumal niemand weiß, wie lange die Maßnahmen dauern werden. An deren Ende wird es jedenfalls sehr viel Geld brauchen, um die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen.