Von Haimhausen wird es im August dann in die USA gehen: Washington, New York.

Ich hoffe, dass ich da reinrutsche. Letztes Jahr habe ich in Washington Halbfinale gespielt. Bei den ersten zwei Turnieren gibt es Qualis, bei den US Open ja nicht. Das Ranking, das ich habe, ist etwas kniffelig: schwer einzuschätzen, ob ich ins Feld reinkomme oder nicht. Und das, ohne vorab ein einziges Wettkampfmatch auf Hardcourt gespielt zu haben.

Außer den drei US-Turnieren sind nur noch vier weitere Turniere in Europa geplant.

Ich hoffe, dass es Challenger geben wird. Gerade die in der Weltrangliste weiter hinten Platzierten so wie ich mit Rang 125 haben überhaupt keine Turniere. Wie sollen die Geld verdienen? Trainer, Physiotherapeut, Fitnesstrainer bezahlen? Ich habe zum Glück meine Sponsoren, die mir treu sind.

Vor zwei Jahren waren Sie die Nummer 39 der Welt – dabei spielen Sie jetzt nicht wirklich schlechter Tennis, oder?

Es sind Nuancen. Ob man körperlich fit ist, welche Turniere man spielt, ob der Rücken mal zwickt. Ich mache jetzt Yoga, was mir sehr guttut, in der Vorbereitung und auch abends. Am Anfang habe ich mich geweigert: ‘Das ist doch so ein Frauen-Ding.’ Aber jetzt muss ich sagen: Für meine Muskulatur ist es echt gut.

Sie werden 31, denkt man in diesen Zeiten daran, mal was ganz Anderes zu machen?

Erst mal möchte ich das noch durchziehen. Vielleicht ist das mit dem Tennisstunden-Geben was für nach der Karriere. Schon lustig, was da für Leute kommen. Eine Schweizerin wollte genau wissen, wie es mit dem Roger Federer so ist, wenn man gegen den spielt. Schön, dass die Leute die Geschichten auch wertschätzen.

