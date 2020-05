AZ: Herr Hanfmann, erst mal Glückwunsch: Sie haben das seit Wochen erste und einzige Tennisturnier weltweit gewonnen – in Höhr-Grenzhausen, einem 9000-Einwohner-Städtchen im tiefsten Westerwald, zwischen Koblenz und Limburg. Wie ist es da so?

YANNIK HANFMANN: Ein kleines Örtchen, ganz ansehnlich. Von dem Tischtennisort Grenzau hatte ich schon öfter mal in der Zeitung gelesen. Aber zum Tennisspielen war ich tatsächlich noch nie hier. Jetzt ist mir das aber durchaus ein Begriff.