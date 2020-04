Bundesliga-Fortsetzung: Es sind genügend Tests verfügbar

Bitte.

Wir sind Mediziner, uns geht der Schutz der Patienten, also in unserem Fall der Fußball-Spieler, über alles. Als wir in der Taskforce über die Umsetzung der theoretischen Maßnahmen gesprochen haben, kamen wir natürlich irgendwann zum Thema Tests. Also haben wir uns an die entsprechenden Organisationen, in diesem Fall die ALM, gewandt, und da haben wir das Feedback bekommen, dass sie noch lange nicht am Anschlag sind, sondern noch massiv Testkapazitäten frei haben. Daraufhin haben wir das Konzept dann ausgelegt, wie es praktikabel von der Testverfügbarkeit ist. Sobald es aber zu einer höheren Notwendigkeit von Tests kommen sollte, müsste der Fußball natürlich zurückstehen.